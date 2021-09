In Dresden hat sich am Montagabend ein breites Bündnis gegen die ausländerfeindliche Pegida-Bewegung sowie den Auftritt des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke formiert. Nach Schätzung von Augenzeugen protestierten etwa 1.000 Menschen gegen Pegida, Höcke und den Dresdner AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier, der Wahlkampf in eigener Sache machte.