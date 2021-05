Etwa 30 Tierschützer haben am Mittwoch in Dresden gegen den geplanten Neubau eines neuen Hauses für die Orang-Utans im hiesigen Zoo protestiert. Zu der Aktion vor der Dresdner Messe, in der am Abend der Stadtrat über das Projekt entscheiden wollte, hatte die Tierschutzorganisation Peta aufgerufen. Einige Teilnehmer waren in Sträflingskleidung erschienen, andere hatten sich als Tiere verkleidet. Nach Meinung von Peta ist die Unterbringung von Menschenaffen in einem Zoo Tierquälerei.

Zu der Protestaktion hatte die Tierschutzorganisation Peta aufgerufen. Bildrechte: dpa