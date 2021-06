Parallel zur stattfindenden Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern haben Klinikmitarbeiter und Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen am Mittwoch bundesweit protestiert. Auch in Dresden versammelten sich Beschäftigte bei einer Protestaktion, organisiert von der Gewerkschaft Verdi. Dem Aufruf waren rund 50 Menschen gefolgt. Neben Vertretern des Städtischen Klinikums und der Universitätsklinik Dresden nahmen auch Beschäftigte der Arbeiterwohlfahrt am Protest vor dem sächsischen Sozialministerium teil. Bei der Kundgebung stellte sich auch Sozialministerin Petra Köpping (SPD) der Diskussion. Tilo Ae vom Verdi-Landesvorstand sagte MDR Sachsen, Sozialministerin Köpping habe den Demonstranten deutlich gemacht, dass alle Bundesmittel zur Finanzierung der Krankenhäuser direkt an die Kliniken weitergeleitet werden. Sie habe auch erklärt, so Ae, dass Tarifflucht im Gesundheitswesen von der Landesregierung missbilligt werde.

Sozialministerin Petra Köpping erklärte vor den Protestteilnehmern, dass der Freistaat die Tarifflucht im Gesundheitswesen missbilligen werde. Bildrechte: xcitepress