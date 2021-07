Seit Mittwochabend demonstrierten Landwirte vor dem Landtag gegen einen aus ihrer Sicht einseitigen Tierschutz zu Gunsten des Wolfes. Weil es immer wieder zu Attacken des Wolfes auf Schafe, Ziegen und andere Tiere komme, fordern die Bauern eine Kontrolle und Regulierung des Wolfbestands. Nach Meinung der Vereinigung "Land schafft Verbindung Sachsen" können sich die Wölfe bisher ungehindert vermehren und stellen so eine Gefahr für die Nutztiere dar. Mit 400 Kerzen wollten die Bauern in der vergangenen Nacht auf die Zahl der im vergangenen Jahr von Wölfen gerissenen Nutztiere aufmerksam machen.

Heute will sich der Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft des Sächsischen Landtags in einer öffentlichen Anhörung mit mehreren Anträgen von Fraktionen zum Thema Wolf befassen. So spricht sich die AfD unter anderem für eine Bestandsregulierung aus. In einem anderen Antrag schlägt die AfD-Fraktion ein grenzüberschreitendes Wolfsmonitoring mit Polen vor.



Die Koalition von CDU, Grünen und SPD spricht sich in ihrem Antrag für ein stärkeres Wolfsmanagement in Sachsen aus. Zugleich wollen die Koalitionäre erreichen, dass Halter von Weidetieren wie Schafe und Ziegen bei der Anschaffung von Schutzzäunen und anderem Material und zum Ausgleich täglicher Mehraufwendungen auch über die aktuelle Förderperiode hinaus unterstützt werden.