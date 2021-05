Wegen der eskalierenden Gewalt in Nahost sind auch in Dresden am Freitag Dutzende Menschen auf die Straße gegangen. Reporterangaben zufolge versammelten sich rund 200 Menschen in der Innenstadt. Teilnehmer schwenkten am Freitagnachmittag auf der Prager Straße unter anderem Palästina-Fahnen. Man sei mit ausreichend Kräften vor Ort, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auf Twitter wurden Videosequenzen gepostet: Dabei sind auch mehrere Männer zu sehen, die mit Israel-Fahnen ihre Unterstützung für das Land dokumentieren; Polizisten verhindern ein Aufeinandertreffen von Demonstranten.