Das Landgericht Dresden hat die Anklage der Staatsanwaltschaft unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen. Damit beginn am 28. Januar 2022 der Prozess gegen sechs Angeklagte, denen die Beteiligung am Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe im Residenzschloss in Dresden vom 19.11.2019 vorgeworfen wird. Fortsetzungstermine wurden vom Gericht bis in den März hinein festgelegt. Zuständig ist die Jugendkammer, weil zwei der Angeklagten zur Tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.