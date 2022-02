Doch selbst wenn das Gericht auch zu diesem Schluss kommen sollte, heißt das nicht, dass der Prozess platzen muss. Das Gericht kann auch bei einem Verfahrensverstoß den Prozess fortführen. In diesem Fall kann dies aber dazu führen, dass Beweismittel wie Zeugenaussagen weniger stark gewichtet werden können oder überhaupt nicht verwertet werden dürfen - ein Vorteil für die Angeklagten.

Bei dem Vorwurf der Anwälte, das Gericht habe gegen die Selbstbestimmung verstoßen, beziehen sie sich offenbar auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dieses verlangt, dass die Verteidiger "in der Regel" rechtliches Gehör bekommen, wenn in einem Verfahren die informationelle Selbstbestimmung betroffen ist, was durch die gewährte Akteneinsicht der Fall sein könnte. Denn bei verdeckten Ermittlungen wie etwa Abhörmaßnahmen bei den Remmos könnten vertrauliche Daten erhoben worden sein, die durch die Akteneinsicht dem Verteidiger der SKD zugänglich wurden.