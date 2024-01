Am Dresdner Landgericht beginnt heute ein Prozess gegen einen Mann, der am Einbruch ins Grüne Gewölbe Dresden beteiligt gewesen sein soll. Im Mai 2023 waren bereits fünf junge Männer des Berliner Remmo-Clans für den Juwelendiebstahl aus dem Schatzkammermuseum verurteilt worden. Nun muss sich ein Verwandter der Verurteilten vor Gericht verantworten. Er ist ein Bruder beziehungsweise Cousin der Verurteilten, sagte Gerichtssprecher Andreas Feron.



Dem 24 Jahre alten Angeklagten werden Beihilfe zum Diebstahl mit Waffen und gemeinschädliche Sachbeschädigung und Brandstiftung zur Last gelegt. Er soll die Museumseinbrecher zu einem Treffpunkt nach Berlin gefahren haben. Als sie in eine Polizeikontrolle gerieten, habe er ein Ablenkungsmanöver ausgeführt. Zudem soll er wesentliche Details des Diebstahls gekannt haben.