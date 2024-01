Am Freitag beginnt ein Prozess gegen einen Mann, der beim Einbruch ins Grüne Gewölbe Dresden mitgemacht haben soll. Im Mai 2023 waren bereits fünf junge Männer für den Juwelendiebstahl aus dem Schatzkammermuseum verurteilt worden. Nun muss sich der Verwandte der Verurteilten vor Gericht verantworten. Dem 24 Jahre alte Verdächtigen werden Beihilfe zum Diebstahl mit Waffen, gemeinschädliche Sachbeschädigung und Brandstiftung vorgeworfen. Er soll die Museumseinbrecher nach Berlin gefahren haben. Als die in eine Polizeikontrolle gerieten, habe er ein Ablenkungsmanöver ausgeführt. Zudem soll er wesentliche Details des Diebstahls gekannt haben. Er ist ein Bruder beziehungsweise Cousin der jungen Männer, die vor acht Monaten wegen der Tat verurteilt wurden, sagte Gerichtssprecher Andreas Feron.

Der Verdächtige war im Mai 2022 während des ersten Prozesses gegen seine Verwandten festgenommen worden. Er hatte die Verhandlungen damals im Publikum verfolgt. Einer der Angeklagten hatte zuvor vor Gericht seinen Namen genannt und gesagt, dass er in der Tatnacht der Fahrer eines Autos gewesen sei. Nach einer Beschwerde gegen seine Festnahme am Rande der Verhandlung kam der Verdächtige vor einem Jahr wieder frei.



Nun verhandeln die Richter als Jugendkammer gegen ihn, weil der Mann zur Tatzeit vor vier Jahren juristisch als heranwachsend galt. Bis Mitte Juni 2024 sind 37 Verhandlungstage geplant. Etwa zwei Dutzend Zeugen seien geladen, darunter auch zwei der im Mai 2023 bereits verurteilten Verwandten. Es sei aber nicht sicher, ob sie auch kämen. "Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht", so Gerichtssprecher Feron.