Der 22 Jahre alte Mann war am 10. Mai während des Prozesses im Gerichtssaal Dresden festgenommen worden und hatte seitdem in Untersuchungshaft gesessen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl und zur Brandstiftung vor. Außerdem war auf seinem Tablet, das bei einer Wohnungsdruchsuchung in Berlin-Kreuzberg sichergestellt wurde, die vollständige Ermittlungsakte des Falles entdeckt worden.