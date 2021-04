Im Prozess zum tödlichen Messerangriff auf zwei Touristen in Dresden haben mehrere Augenzeugen dramatische Szenen beschrieben. "Ich habe gesehen, wie er zugestochen hat", sagte eine 34-Jährige am Freitag vor dem Oberlandesgericht Dresden mit Blick auf den Angreifer. Sie sei am Abend des 4. Oktober vergangenen Jahres mit einer Freundin in einem Café gewesen, als diese plötzlich gesagt habe, dass sich da welche prügeln. "Als ich aus dem Fenster sah, merkte ich schnell: Das ist schlimmer, da ist schon Blut."