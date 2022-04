Einer der wegen des Juwelendiebstahls aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden Angeklagten soll ein Alibi haben. Das erklärten seine Verteidiger bei der Verhandlung am Landgericht. Die Staatsanwaltschaft habe ihnen mitgeteilt, dass die Sonderkommission "Epaulette" den Aufenthaltsort von Ahmed R. zur Tatzeit ermittelt habe. Er sei am frühen Morgen des 25. November 2019 in der Notaufnahme einer Berliner Klinik behandelt worden.