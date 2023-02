Juwelendiebstahl Staatsanwalt im Prozess um Grünes Gewölbe: Geständnisse lückenhaft

Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden wollen das Gericht und die Staatsanwaltschaft mit Fragen an die Angeklagten die Geständnisse auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüfen. Die mündlich gestellten Fragen müssen nun noch am selben Tag beantwortet werden. Die Staatsanwaltschaft äußerte allerdings Zweifel an dem Prozedere und an den Geständnissen.