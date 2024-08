Am Landgericht Dresden beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen Mann wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, soll der 37-Jährige aus Pirna über Jahre Mädchen missbraucht haben. Es geht demnach um insgesamt 30 Taten, davon drei schwere Fälle, die der Mann zwischen Ende 2017 und Mitte Oktober 2022 an verschiedenen Orten in Sachsen und Thüringen begangen haben soll.