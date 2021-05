Gut ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines 38-Jährigen im Wald bei Priestewitz im Landkreis Meißen beginnt am Mittwoch am Dresdner Landgericht der Prozess gegen zwei Frauen und zwei Männer. Sie sind unter anderem wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, den Ehemann einer Beschuldigten am Abend des 13. Juni 2020 in Großenhain in ein Auto gezerrt und gegen seinen Willen zu einem einsamen Waldstück gebracht haben, um ihn schwer zu verletzen und später zu töten.