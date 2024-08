Das Landgericht in Dresden hat einen Mann aus Pirna wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Nach Angaben des Gerichts muss der Mann für sechs Jahre und sechs Monate in Haft. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der heutige 37-Jährige über Jahre hinweg insgesamt 30 Mädchen missbraucht hat. Der Beschluss ist nicht rechtskräftig, der 37-Jährige bleibt in Untersuchungshaft.

