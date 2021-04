Am Oberlandesgericht in Dresden werden derzeit ein Mord und ein versuchter Mord verhandelt. Mutmaßlicher Täter ist ein 21-jähriger Mann. Ihm wird eine radikal-islamistische Gesinnung vorgeworfen. Am 4. Oktober 2020 soll er in Dresden auf zwei Männer eingestochen haben - mit einem homophoben Motiv. Eines der Opfer, ein 55 Jahre alter Mann aus Krefeld in Nordrhein-Westfalen, starb an den schweren Verletzungen. Sein 53 Jahre alter Lebenspartner überlebte schwer verletzt.