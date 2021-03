Der Prozess um ein illegales Autorennen in Dresden, bei dem ein Kind getötet wurde, wird länger dauern als geplant. Der Verteidiger eines Angeklagten hat um eine Unterbrechung des Verfahrens gebeten. Grund dafür war, dass das Landgericht Dresden am Mittwoch bekanntgegeben hatte, dass die Schuld eines der beiden Angeklagten deutlich größer sein könnte. Die Hauptverhandlung könnte nun bis in den Mai dauern.