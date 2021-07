Stadtfest-Überfall in Dresden Anklage fordert mehrjährige Haftstrafen für Stadtfest-Angreifer in Dresden

Fünf Jahre nach den Angriffen auf Flüchtlinge beim Stadtfest in Dresden geht der Prozess gegen zwei mutmaßliche Täter in die Schlussphase. Die Anklage fordert mehrjährige Gefängnisstrafen. Am 23. Juli soll das Urteil fallen.