Der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ist am Dienstag mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt worden. Eine 35 Jahre alte Frau - Sicherheitsmitarbeiterin der Semperoper - gab zu Protokoll, am Morgen des 25. November 2019 am Tatort zwei Männer und ein Auto mit offenem Kofferraum gesehen zu haben. Die Männer hätten sich in einer fremden Sprache unterhalten, sagte sie bei dem Prozess am Landgericht Dresden. Die Frau, die an dem betreffenden Morgen auf dem Weg zur Arbeit war, ging davon aus, dass sich die Männer vielleicht in einer osteuropäischen Sprache unterhielten. Den offenen Kofferraum habe sie trotz der Dunkelheit wahrnehmen können, weil er beleuchtet war.