Nach dem tödlichen Messerangriff im Oktober in Dresden muss sich ein angeklagter Syrer ab April vor Gericht verantworten. Wie das Oberlandesgericht Dresden am Dienstag mitteilte, wurde der Prozessauftakt für den 12. April terminiert. Der Generalbundesanwalt wirft dem 21 Jahre alten Angeklagten Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll am 4. Oktober 2020 in der Nähe des Dresdner Kulturpalastes auf zwei Männer eingestochen und einen davon tödlich verletzt haben. Der andere Mann wurde schwer verletzt. Das Gericht hat bisher elf Verhandlungstage bis Ende Mai angesetzt.

Am Abend des 4. Oktober soll der Angeklagte unmittelbar auf die beiden Männer eingestochen haben. Bildrechte: Roland Halkasch