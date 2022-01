Nach Krawallen bei Dynamo-Spiel Prozess gegen Dresdner Hooligans beginnt

Nach den schweren Ausschreitungen von gewaltbereiten Dresdner Fußball-Fans im Mai 2021 beginnt am Montag der erste reguläre Prozess am Amtsgericht Dresden. Ein Täter war bereits im Juli in einem beschleunigten Verfahren verurteilt worden. Im jetzigen Fall wird zwei Männern im Alter von 24 und 30 Jahren unter anderem schwerer Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Das Schöffengericht hat vorerst drei Verhandlungstage eingeplant. Den Angeklagten drohen mehrjährige Freiheitsstrafen.