Und auf die dürfe Deutschland nicht verzichten, verlangt der Dresdner Physikprofessor Sigismund Kobe. An sonnigen Tagen würden gegen 12:30 Uhr Solaranlagen 40 Giga-Watt Leistung ins Netz einspeisen. "Es ist ungefähr so viel, wie 40 Kernkraftwerke an Leistung einbringen würden", sagte der Experte MDR SACHSEN. Kernkraftwerke sind abgeschaltet, Wind und Sonnenstärke wechselten ständig, aber der Verbrauch bleibe. Andere Kraftwerke müssten zuliefern. Bisher hätten Pumspeicherwerke zehn Prozent der Energie zwischengespeichert und in nachfragestärkeren Zeiten über Wasserkraft wieder dem Stromnetz zugeführt.