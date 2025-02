Tino Piontek, besser bekannt als DJ Purple Disco Machine, ist ein Weltstar aus Dresden , der mit seiner Musik mittlerweile Konzerte vor bis zu 70.000 Menschen spielt. Seine Karriere umfasst Zusammenarbeiten mit internationalen Größen wie Elton John, den Rolling Stones und Britney Spears. Trotz seines weltweiten Erfolgs bleibt der 44-Jährige bodenständig und bescheiden, was nicht zuletzt an seiner bewegten Vergangenheit liegt.

Der Grammy-Gewinner erinnert sich, wie er 2022 für den begehrten Musikpreis nominiert wurde: "Ich dachte zunächst, mein Manager mache einen Scherz", sagt Piontek. Die Grammy-Verleihung war für ihn eine ungewohnte Erfahrung, nicht zuletzt, weil sie in seine Familienzeit fiel – eine Zeit, die er bewusst frei von der Musikwelt hielt.



Eigentlich habe er gar nicht in die USA reisen wollen, erzählt er. Seine Frau habe ihn überzeugt, den Trip doch anzutreten - und so seien beide mit einer unvergesslichen Erfahrung belohnt worden: "Es hat sich in vielerlei Hinsicht gelohnt und der Grammy kam mit nach Hause."