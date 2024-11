Pyro Games 2024 Feuerwerkswettbewerb begeisterte Publikum in Dresden

Es knallte und der Dresdner Nachthimmel funkelte farbenfroh: Zwei Monate vor Silvester stellten sich am Donnerstagabend drei Feuerwerksprofi-Teams mit ihren Pyrotechnik-Kompositionen einer Publikumsjury. Veranstalterangaben zufolge sind mehrere tausend Menschen gekommen, um die sogenannten Pyro Games in der Rinne am Ostragehege aus der Nähe zu sehen. Abgestimmt auf die musikalische Begleitung schossen zischend, leuchtend-bunte Feuerwerksfontänen in die Luft.