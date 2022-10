Auf Windsor gibt es viel zu für die Sänger, die dort übrigens auch wohnen: mindestens acht Gottesdienste und Abendgesänge pro Woche gestalten sie als Teil des Kirchenchors, dazu kommen Gesangsunterricht für die minderjährigen Chormitglieder und weitere gesangliche Verpflichtungen. Doch auch die Leibmusikanten der Royals haben einmal Ferien und die nutzen sie zum Teil für Tourneen in die ganze Welt, darunter häufig in Deutschland - und nicht zum ersten Mal in Dresden. Hier hat das A-capella-Sextett viele Fans, wie der gut gefüllte Saal des Parkhotels, der herzliche Empfang und auch das Vorwissen einiger Besucher in dieser Woche bewiesen.

Den Zuschauern in Dresden wurde an diesem Abend unter dem Titel "From Windsor with Love" ein Programm geboten, das vom 15. bis ins 21. Jahrhundert reichte, vom Kirchengesang bis zum Popsong, von kurzen Soloparts bis zum sechsstimmigen Gesang in nahezu perfekter Harmonie. Dabei bot der Große Ballsaal des Parkhotels im Dresdner Stadtteil Weißer Hirsch mit seiner Architektur und guten Akustik einen mehr als passenden Rahmen.



Und weil nicht jeder Besucher der alten und neuen englischen Sprache umfänglich mächtig ist, erklärten die Sänger selbst in kurzen und unterhaltsamen Moderationen auf Deutsch Inhalte und Herkunft der Lieder. Wer hätte gedacht, dass der englische König Heinrich VIII. offenbar auch ein begabter Verfasser des Minnesangs war? Und während Belinda Carlisle 1987 "Heaven is a place on earth" mit Poprhythmen und laszivem Tanz sehr irdisch präsentierte, erhoben die "Queen's Six" den Song mit ihrer Version eher in himmlische Sphären.