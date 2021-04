Die Polizei blickt auf ein angespanntes Wochenende in Dresden. Für Sonnabend waren mehrere Demonstrationen und Gegenproteste zu den Coronamaßnahmen angezeigt worden. Das Dresdner Ordnungsamt hatte bereits am Dienstag die mit 1.000 Teilnehmern im Stadtzentrum geplante sogenannte Querdenken-Demonstration verboten, das Dresdner Verwaltungsgericht diese Entscheidung am Donnerstag bestätigt. Es wird aber davon ausgegangen, dass trotzdem Protestierende durch das Stadtgebiet ziehen. Zumal am Freitagmorgen die Organisatoren der Querdenken-Bewegung eine Beschwerde gegen das Demo-Verbot beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingereicht haben, wie eine Gerichtssprecherin MDR SACHSEN bestätigte.