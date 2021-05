Der Dresdner Rabbiner Akiva Weingarten wechselt nach Nürnberg. Er habe von der dortigen Israelitischen Kultusgemeinde ein sehr gutes Angebot als Oberrabbiner bekommen, teilte Weingarten am Montag mit. Er werde sein Amt in Dresden daher nur noch bis zum 14. August ausüben. Zuvor hatten die "Sächsische Zeitung" und die "Dresdner Neuesten Nachrichten" darüber berichtet. In Nürnberg zähle die jüdische Gemeinde rund 2.500 Mitglieder. Ähnlich wie in Dresden sei es eine sogenannte Einheitsgemeinde, also weder ausschließlich orthodox oder liberal.