An und auf der Dresdner Carolabrücke müssen Autofahrende am Montag und Dienstag mit längeren Wartezeiten rechnen. Der Grund: Die rechte Fahrspur der Brücke in Richtung Altstadt ist von 7 bis 20 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Spur kann in dieser Zeit nur mit Fahrrädern benutzt werden. Die Aktion hat der Verein "Verkehrswende Dresden" initiiert. Er will erreichen, dass auf der Brücke eine gesonderte Fahrradspur eingerichtet wird.