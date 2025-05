In Radeberg im Kreis Bautzen hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, war ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger am Freitagnachmittag nach einem Brand eines Einfamilienhauses in der Nähe des Tatortes gestellt worden.

