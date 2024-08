Nach Messerangriff Polizist verletzt Mann in Radeberg durch Schüsse

In Radeberg bei Dresden ist am Montag ein Mann durch Polizeischüsse verletzt worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz MDR SACHSEN sagte, fuhren die Beamten am Abend zur Wohnung des Mannes, da seine elektronische Fußfessel Alarm ausgelöst hatte. Beim Eintreffen sei der 54-Jährige mit Messern auf die Polizisten losgegangen.