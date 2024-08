Nach einem Messerangriff am Montagabend in Radeberg ist gegen den 54 Jahre alten Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Der Mann sei mit zwei Küchenmessern auf Polizisten losgegangen. Einer der Beamten hatte daraufhin nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrere Schüsse abgegeben. Der Radeberger wurde am Oberschenkel verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.