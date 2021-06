Heinrich Magirius starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren. Der frühere sächsische Landeskonservator hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Frauenkirche in Dresden wieder aufgebaut wurde.

Der Förderer der Dresdner Frauenkirche, Heinrich Magirius, ist tot. Der Kunsthistoriker und Denkmalpfleger ist am Sonntag im Alter von 87 Jahren in Radebeul bei Dresden gestorben, teilte die Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche Dresden und die Stiftung Frauenkirche Dresden am Mittwoch mit. Magirius war Gründungsmitglied der Bürgerinitiative für den Wiederaufbau der Frauenkirche, aus der die Fördergesellschaft hervorging.



Der frühere sächsische Landeskonservator habe maßgeblich zum Wiederaufbau der Frauenkirche beigetragen, erklärte der Geschäftsführer der Fördergesellschaft, Hans-Joachim Jäger. "Wir sind außerordentlich dankbar für die mehr als drei Jahrzehnte fruchtbarer Zusammenarbeit", sagte er.