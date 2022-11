Unter denen, die sich montags den sogenannten Spaziergängen anschließen, ist auch die Rentnerin Angela Hofmann. "Dort hat man auf einmal gemerkt, dass man mit Leuten gesprochen hat, an denen man sonst in Radeburg vorbeigelaufen ist." Montag für Montag nehmen Angela Hofmann und ihr Mann an den Protesten teil, hier fühlen sie sich aufgehoben und verstanden. Doch irgendwann kommen Zweifel. "Wir haben uns gefragt, wie viele Jahre wollen wir noch im Kreis laufen? Irgendwann muss es ja weitergehen."



Und so finden Klaus-Dieter Kroemke, Elisabeth Lorenz, Angela Hofmann und viele andere Einwohner zusammen und tauschen sich aus. Getragen von dem Gedanken, diese Spaltung zu überwinden, entwerfen sie gemeinsam eine Art Leitbild für ihre Kommune. Dabei ringen sie um jede Formulierung. Schließlich unterzeichnen 32 Radeburgerinnen und Radeburger am 14. Februar 2022 den "Radeburger Appell". Es ist ein flammender Aufruf, sich wieder zusammenzuraufen. In dem Appell heißt es zum Beispiel: