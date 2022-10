Belobigung Vorbildliche Radfahrende erhalten Gutschein von der Polizei in Dresden

Hauptinhalt

Wer von der Polizei gestoppt wird, hat zumeist ein mulmiges Gefühl. Was falsch gemacht? In Dresden stoppen Beamten am Mittwoch auch Radfahrer, die besonders positiv auffallen. Als Belobigung gibt es einen Gutschein.