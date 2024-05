Feiern steht im Vordergrund

Viele Menschen stauen sich mittlerweile vor den Einlasszelten zum Konzertgelände. Es geht relativ zügig voran. Ein Mann schiebt einen anderen im Rollstuhl. "Rammstein habe ich schon in meiner Kindheit mit meinem großen Bruder und Vater gehört", erzählt Paul Vogt. Die Musik und Texte haben für ihn etwas Poetisches, sagt der 23-Jährige. "Ich versuche mir nichts daraus zu machen, was rund um die Musik passiert. Mich interessiert nicht, was Till Lindemann privat macht." Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Niklas Kothe nickt. Die Band sei etwa durch ihre Musikvideos für Skandale bekannt, sagt der 23-Jährige. "Rammstein versucht zu schocken und Skandale zu machen. Es ist eine Form von Kunst, um Aufruhr zu produzieren", sagt Kothe. Für den Rock- und Metalfan gehe es heute um was ganz anderes: "Die Stimmung ist mega. Rammstein steht für geniale Shows. Darauf freue ich mich."

Blutige Hommage an Rammstein-Song

Ähnlich sieht das auch Linda Kunat. Die Görlitzerin trägt zusammen mit ihrem Mann Maik und Freundin Verena einen Rammstein-Skandal am eigenen Leib. Ihre Fleischer-Outfits mit blutroten Farbflecken habe ihre Mutter aus einem Bettlaken und einer Tischdecke genäht und soll eine Hommage an den Rammstein-Song "Mein Teil" sein. "Ich finde das Lied so geil. Till Lindemann hatte auch so eine Schürze an, die wollte ich auch haben. Das ist Eins zu Eins Lindemann - nur in Billigvariante" sagt die 36-Jährige und lacht. Sie sei bereits auf sechs Konzerten gewesen. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Nun stehen alle vier Rammstein-Konzerte in Dresden für die Drei im Fleischer-Outfit auf dem Programm. Jedes Konzert sei anders, erinnert sich Kunat: "Vergangenes Jahr in Berlin gab es einen epischen Moment, als es regnete und der Song 'Engel' kam." Frontsänger Lindemann verteidigt sie. Sei etwas an den Vorwürfen dran gewesen, wäre auch mehr dazu herausgekommen. "Man muss das Leben nicht ernst nehmen, sondern einfach provokativ sein. Ich nehme das nicht an, was er singt, finde es aber trotzdem cool und feiere es." Dann bricht das Fleischer-Trio zur Konzertwiese auf. Nur noch wenige Minuten bis zum Konzert.

Dem Konzert vom Zaun aus hören

Die Musik hämmert laut. Till Lindemanns Stimme ist verzerrt, die Rammstein-Klassiker "Engel", "Sonne" und "Du hast" sind aber noch deutlich bis an die Sportplätze am Ostragehege zu hören. Hier haben es sich einige Fans auf Picknickdecken gemütlich gemacht. Die Bühne ist mehrere hundert Meter entfernt, näher kommt man wegen der Absperrungen nicht. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Immer wieder schlagen Flammen zwischen den Bäumen am Elberadweg in die Höhe. Dann knallt wieder Feuerwerk laut auf. Manche von den Zuhörern haben keine der begehrten Konzertkarten mehr bekommen, andere genießen einfach die ferne Musikkulisse wie Martha, Jette, Chiara, Sam und Lilli. Die Freundesgruppe feiert zusammen ihren Abi-Abschluss. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Ich wollte die Band nicht mehr finanziell unterstützen. Sam Rammstein-Fan aus Dresden

Sam wäre gerne wieder zum Konzert gegangen. "Aber ich habe mich bewusst wegen der Vorwürfe wegen sexuellem Missbrauch dagegen entschieden", sagt der Abiturient. Für den eingefleischten Rammstein-Fan sei das eine schwere Entscheidung gewesen. Er sei zuvor auf einigen Rammstein-Konzerten gewesen. "Ich wollte die Band aber nicht mehr finanziell unterstützen", sagt Sam.

Kritik von einigen Fans: Nur zwei Ausgänge für Konzertbesucher