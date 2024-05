Bildrechte: picture alliance/dpa | Malte Krudewig

Kurzmeldungen Rammstein legt Dresden lahm: News rund ums Konzert

15. Mai 2024, 10:41 Uhr

Rammstein gibt heute sein erstes Konzert in Dresden. Schon jetzt gleicht das Gelände rund um das Konzertgelände an der Flutrinne einer riesigen Festung. Die Landeshauptstadt droht am Nachmittag im Chaos zu versinken. Wir halten Sie den gesamten Tag über hier auf dem Laufenden - über Verkehrseinschränkungen, Konzertgeschehen und Fans und Nicht-Fans.