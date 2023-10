Für die Tour im kommenden Jahr hat sich die Berliner Band Rammstein zwölf Länder vorgenommen. Am 15. und 16. Mai 2024 wird Rammstein auch in Dresden spielen. Den Veranstaltern zufolge sollen die beiden Konzerte in der Flutrinne stattfinden. Karten sollen ab 18. Oktober im Vorverkauf zu haben sein. Tourneeauftakt ist nach Angaben der Band am 11. Mai in Prag. In Deutschland steht noch Gelsenkirchen im Rammstein-Kalender - und zwar zweimal Ende Juli.



Zuletzt war Rammstein im Juni 2019 in Dresden zu Gast. Damals fanden die Konzerte im Rudolf-Harbig-Stadion statt.