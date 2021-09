Im Zusammenhang mit den Fußballrandalen Mitte Mai in Dresden fahndet die Polizei nach 20 weiteren Tatverdächtigen. Sie veröffentlichte ein Fahndungsplakat mit Fotos der Beteiligten. Den Männern wird schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Sie stehen im Verdacht, am Rande des Aufstiegsspiels von Dynamo Dresden Flaschen und Steine auf Polizisten geworfen zu haben.

Es ist bereits das vierte Fahndungsplakat, welches die Polizei veröffentlicht hat. Von der öffentliche Suche erhoffen sich Staatsanwaltschaft und Polizei Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen. Die Plakate sollen in den kommenden Tagen an verschiedenen Orten in Dresden zu sehen sein. Gleichzeitig werden die Bilder auch auf der Fahndungsseite der Sächsischen Polizei gezeigt. Bei den vorherigen Fahndungen wurden bislang 60 Personen gesucht. Ein Großteil davon konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.