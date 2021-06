Im Prozess um ein illegales Autorennen mit tödlichem Ausgang haben sich die beiden Angeklagten am Montag am Dresdner Landgericht zu den Vorwürfen geäußert. Die Fahrt "war der größte Fehler in meinem Leben", sagte einer der Angeklagten. Er übernehme dafür "die volle Verantwortung". Es sei aber kein verabredetes Wettrennen gewesen, erklärte der 24-Jährige. Er habe die Leistung des Autos testen wollen, sich dann an der Ampel vom Fahrer des anderen Wagens provoziert gefühlt, es ihm zeigen und "unter allen Umständen" dranbleiben wollen.