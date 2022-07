Am Dresdner Landgericht wird am Freitag an die Ermordung der Ägypterin Marwa El Sherbini vor 13 Jahren erinnert. Vertreter und Vertreterinnen von Stadt und Land sowie aus der Zivilgesellschaft wollen bei einer Gedenkveranstaltung weiße Rosen niederlegen.

Die zum Zeitpunkt des Angriffs schwangere Ägypterin war am 1. Juli 2009 vor den Augen ihres Ehemannes und ihres dreijährigen Sohnes am Landgericht aus Hass auf Muslime niedergestochen worden. Kurz zuvor hatte sie gegen den Täter vor Gericht ausgesagt. Der Angreifer wurde 2009 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Marwa El Sherbini wurde 31 Jahre alt.

Sie war nicht das einzige Opfer fremdenfeindlicher Gewalt in Dresden. Im April 1991 kam der mosambikanische Vertragsarbeiter Jorge Gomondai infolge eines fremdenfeindlichen Übergriffs zu Tode. Daran wird in der Stadt jährlich an seinem Todestag am 6. April erinnert.