Dresden gedenkt Rassismus-Opfer Jorge Gomondai

Unter Polizeischutz erinnerten im April vor 30 Jahren Freunde und Familienangehörige an Jorge Gomondai. Der Mosambikaner gilt als erstes Todesopfers rechtsradikalen Terrors in Dresden. Er war von Skinheads überfallen worden (Archivfoto vom 11.4.1991). Bildrechte: dpa

Am Dienstagnachmittag erinnert Dresden an den gewaltsamen Tod von Jorge João Gomondai vor 30 Jahren. Der Ausländerrat stellt ab 16 Uhr auf seiner Homepage einen QR-Code für einen einstündigen, individuellen "Kritischen Mahngang" zum Gedenken online. Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel wird am Gedenkstein für den Mosambikaner einen Kranz niederlegen. Wegen der Corona-Lage fällt die vom Ausländerrat geplante öffentliche Gedenkkundgebung am Jorge-Gomondai-Platz zum Abschluss der Internationalen Wochen gegen Rassismus aus. Blumen können aber individuell am Gedenkstein abgelegt werden, hieß es.

Es ist wichtig, die Erinnerung an Jorge Gomondai wachzuhalten und damit ein eindeutiges Zeichen der Solidarität mit Betroffenen von Rassismus und rassistischer Gewalt zu setzen. Detlef Sittel Ordnungsbürgermeister der Stadt Dresden

Wer war das Opfer aus Mosambik?

Jorge João Gomondai wurde am 27.12.1962 in Chimoio, Mosambik, geboren. Mit 18 Jahren kam er als Vertragsarbeiter in die DDR. In der Nacht zum 1. April 1991 wurde der damals 28 Jahre alte Gomondai in einer Dresdner Straßenbahn von 14 randalierenden, rechtsradikalen Jugendlichen rassistisch beleidigt und attackiert. Die Straßenbahnfahrerin bemerkte, dass während der Fahrt im letzten Wagen eine Tür geöffnet wurde. Sie bremste, stieg aus und fand Jorge Gomondai neben den Gleisen blutend am Boden liegen. Nach knapp einer Woche im Koma erla Gomondai am 6. April 1991 seinen schweren Kopfverletzungen. Da hatte er bereits seit zehn Jahren in Dresden gelebt und gearbeitet.

Spuren in der Stadt

Ob er aus der Bahn gestoßen oder gezwungen wurde zu springen oder aus Angst sprang, wurde nie endgültig geklärt. Gomondai gilt als das erste Todesopfer eines fremdenfeindlichen Überfalls nach der deutschen Wiedervereinigung. Im Prozess 1993 erhielten die jugendlichen Täter vergleichsweise milde Strafen. Einer wurde zu einer Freiheitsstrafe, zwei zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die Ermittlungen gegen weitere Verdächtige wurden eingestellt. 1993 wurde am Tatort ein Gedenkstein für ihn errichtet. 2007 erhielt der Platz daneben als bundesweit erster den Namen eines Opfers rassistischer Gewalt: Jorge-Gomondai-Platz.

Mosambikaner in Sachsen

1979 hatten die DDR und die Volksrepublik Mosambik das "Abkommen über die zeitweilige Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der [DDR]" unterzeichnet. In den Folgejahren kamen mehr als 21.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren aus Mosambik für einen zunächst auf vier Jahre begrenzten Zeitraum zum Arbeiten in die DDR, schreibt die Bundeszentrentrale für politische Bildung. In den 1980-er-Jahre wurde ihnen schrittweise eingeräumt, den Aufenthalt in der DDR auf bis zu zehn Jahre zu verlängern.