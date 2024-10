Besser Radeln in Radeberg: So könnte das Motto lauten für das erste Radverkehrskonzept der Karl-May-Stadt an der Elbe. Nach zwei Jahren wollte die Stadtverwaltung wissen, ob es gewirkt hat und lud für Dienstagabend zu einer Konferenz ein. Wie eine Stadtsprecherin MDR SACHSEN sagte, waren Fachleute aus dem Rathaus und interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen.