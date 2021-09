Mehrere Menschen sind am Freitag- und Samstagabend im Dresdner Alaunpark angegriffen und beraubt geworden. Die Polizei spricht von drei Fällen, in denen Opfer von einer Gruppe von Unbekannten attackiert wurden. Ob es sich immer um dieselbe Gruppe gehandelt habe, sei nicht sicher zu sagen, hieß es am Sonntag von der Polizeidirektion Dresden.

So wurden am Freitag einem 19- und 20-Jährigen kurz nach 22 Uhr ihre Musikboxen entrissen. Als die beiden durch den Alaunpark liefen, begegnete ihnen eine Gruppe von zehn bis 15 Personen. Einer aus der Gruppe sprach die Jugendlichen an und griff plötzlich nach ihren Boxen. Als sich die beiden wehrten, bekam der Angreifer aus seiner Gruppe Unterstützung und es wurde auf den 19- und 20-Jährigen eingeschlagen, schildert die Polizei in ihrem Bericht. Die Gruppe erbeutete die Musikboxen im Wert von rund 500 Euro und flüchtete. Einer der überfallenen Jugendlichen erlitt eine Gesichtsverletzung.