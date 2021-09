In der Dresdner Neustadt ist in der Nacht zu Montag im Alaunpark ein 20-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher bedroht worden. Wie Polizeisprecher Marko Laske MDR SACHSEN sagte, wurde der junge Mann mit einer Flasche attackiert. Acht Personen seien bei der Bedrohung beteiligt gewesen. "Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um syrische Staatsangehörige im Alter von 14 bis 18 Jahren. Sie sind im Bereich Albertplatz festgestellt worden", so Laske. Die Ermittlungen dauerten an.