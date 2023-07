Wie gehen die Täter vor? Laut Soko-Leiterin Nadine Schaffrath gehen die Täter bei den Überfällen nach einem ähnlichen Muster vor: "Der Modus Operandi ist der, dass die Jugendlichen in unterschiedlich großen Gruppierungen agieren. Das können drei bis vier, aber auch bis zu 20 Personen sein. Sie treten an die Opfer heran, meist noch freundlich und sprechen sie unter einem Vorwand an. Dann wird aber schnell Gewalt angedroht. Die Opfer sollen zeigen, was sie in den Taschen haben oder es wird in die Taschen reingeguckt. Und dann werden Dinge weggenommen oder es wird Gewalt angedroht und die Opfer geben die Sachen freiwillig heraus. Mitunter wird körperliche Gewalt angewendet, das ist aber nicht die Regel."