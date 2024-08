Die "Soko Rex" der sächsischen Polizei hat am Montag mehrere Wohnungen in Dresden durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen drei 17-jährige mutmaßliche Neonazis aus Dresden wegen Bedrohung und Nötigung, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Nachmittag mitteilte. Es sei davon auszugehen, dass die jungen Männer der Gruppierung "Elblandrevolte" angehören, hieß es.