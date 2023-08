Die Polizei ist in Dresden am Donnerstag erneut gegen die Kinderpornographie-Szene vorgegangen. Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge wurden insgesamt elf Wohnungen in der Stadt durchsucht. Dabei seien unter anderem Handys, Computer und andere digitale Speichermedien sichergestellt worden. Auch Munition und einen Wurfstern habe man sichergestellt. Die Durchsuchungen seien Teil eines Ermittlungsverfahrens gegen insgesamt zwölf Beschuldigte, so die Staatsanwaltschaft.

Mehr als 80 Beamte waren am Donnerstag bei der Razzia in Dresden beteiligt. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa