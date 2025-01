Bei Durchsuchungen mehrerer Objekte in Sachsen und in drei weiteren Bundesländern ist ein 48 Jahre alter Mann aus Dresden festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden beschuldigen den Mann sowie einen 60-jährigen mutmaßlichen Komplizen, in fünf Fällen Plastikrecyclingmaschinen an Kunden verkauft, aber nie ausgeliefert zu haben. An ihrer Betrugsmasche hätten sie fast 1,6 Millionen Euro verdient. Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs.