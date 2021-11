Betrugsvorwürfe Razzien nach Betrug mit Corona-Hilfen in Dresden und Görlitz

Großeinsatz der Polizei am Dienstag in Dresden und Görlitz: Bei umfangreichen Razzien waren die Beamten unter anderem Subventionsbetrug im Baugewerbe auf der Spur. Acht Objekte in Dresden wurden durchsucht und auch je ein Gebäude in Görlitz und Lünen. Die Polizei fand viele Beweismittel. Der Hauptbeschuldigte sitzt jetzt in Haft. Ihm wird Subventionsbetrug im hohen sechsstelligen Bereich vorgeworfen.